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Новый внедорожник Jeep Wrangler поступит в продажу в России весной 2018 года
Еще в ноябре состоялась премьера нового внедорожника Jeep Wrangler, который продемонстрировали публике в Лос-Анджелесе. Однако уже сейчас анонсировали появление в продаже данной модели на российском рынке. Уже к весне 2018 года российские покупатели смогут приобрести новинку у официальных дилеров.

В частности, с апреля наступившего года станут доступны предварительные заказы на Jeep Wrangler, который получил множество обновлений. Только ближе к дате начала продаж станут известны и цены на предложенные модификации и комплектации для российского рынка. К настоящему времени заявлено, что во многих странах Jeep Wrangler предложат с 2-литровым бензиновым двигателем и турбиной, тогда как для требовательных покупателей также покажут версию с 3,6-литровым двигателем.

Новый внедорожник Jeep Wrangler поступит в продажу в России весной 2018 года


В зависимости от предпочтений клиентов, новый внедорожник Jeep Wrangler получит как механическую трансмиссию, так и восьмиступенчатый автомат. Кроме того, разработчики пообещали позднее показать версию с гибридной установкой, а также дизельный внедорожник. Американским покупателям данная модель доступна по цене 26,9 тысяч долларов за самую минимальную комплектацию.
Технологии
Добавил: maxran Вчера, 15:56
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