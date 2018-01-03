Новый внедорожник Jeep Wrangler поступит в продажу в России весной 2018 года

В частности, с апреля наступившего года станут доступны предварительные заказы на Jeep Wrangler, который получил множество обновлений. Только ближе к дате начала продаж станут известны и цены на предложенные модификации и комплектации для российского рынка. К настоящему времени заявлено, что во многих странах Jeep Wrangler предложат с 2-литровым бензиновым двигателем и турбиной, тогда как для требовательных покупателей также покажут версию с 3,6-литровым двигателем.В зависимости от предпочтений клиентов, новый внедорожник Jeep Wrangler получит как механическую трансмиссию, так и восьмиступенчатый автомат. Кроме того, разработчики пообещали позднее показать версию с гибридной установкой, а также дизельный внедорожник. Американским покупателям данная модель доступна по цене 26,9 тысяч долларов за самую минимальную комплектацию.