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Елену Перминову поклонники раскритиковали за отсутствие груди
Елена Перминова, являющаяся известной российской манекенщицей, очень часто обнародует публикации в рамках Instagram. Однако в этот раз поклонники раскритиковали девушку за отсутствие груди и нелепый внешний вид.

Елену Перминову поклонники раскритиковали за отсутствие груди

Елена Перминова очень часто подвергается критики со стороны фолловеров касательно нулевого размера груди. Но саму девушку это практически не волнует. Например, в данное время Елена отдыхает на территории Мексики, и в микроблоге Instagram обнародует снимки, на которых она предстала в необычном образе.

На последнем снимке на модели надеты штаны с высокой талией и короткая кофта, оголяющая живот. Данное фото за 19 часов сумело собрать свыше 17 тысяч лайков и множество критикующих комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:30
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