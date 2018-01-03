Елену Перминову поклонники раскритиковали за отсутствие груди
Елена Перминова, являющаяся известной российской манекенщицей, очень часто обнародует публикации в рамках Instagram. Однако в этот раз поклонники раскритиковали девушку за отсутствие груди и нелепый внешний вид.
Елена Перминова очень часто подвергается критики со стороны фолловеров касательно нулевого размера груди. Но саму девушку это практически не волнует. Например, в данное время Елена отдыхает на территории Мексики, и в микроблоге Instagram обнародует снимки, на которых она предстала в необычном образе.
На последнем снимке на модели надеты штаны с высокой талией и короткая кофта, оголяющая живот. Данное фото за 19 часов сумело собрать свыше 17 тысяч лайков и множество критикующих комментариев.
Елена Перминова очень часто подвергается критики со стороны фолловеров касательно нулевого размера груди. Но саму девушку это практически не волнует. Например, в данное время Елена отдыхает на территории Мексики, и в микроблоге Instagram обнародует снимки, на которых она предстала в необычном образе.
На последнем снимке на модели надеты штаны с высокой талией и короткая кофта, оголяющая живот. Данное фото за 19 часов сумело собрать свыше 17 тысяч лайков и множество критикующих комментариев.