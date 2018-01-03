Звезда "Дома-2" Варвара Третьякова заревела от красоты иномарки, подаренной ей мужем на Новый год

Бывшая жительница телестройки продемонстрировала снимок, где можно заметить милый автомобиль синего цвета. Porsche Cayenne, стоимость которого переваливает за четыре миллиона рублей, купил для Варвары её любимый мужчина, ставший несколько месяцев назад и законным мужем популярной брюнетки.При этом фото с красивой иномаркой не только порадовало, но и удивило подписчиков Третьяковой, которые давно привыкли, что девушка почти ничего о своей личной жизни в Интернете не сообщает. Но на днях она решила сделать исключение, а также публично поблагодарить свою вторую половинку за прекрасный новогодний подарок.Как добавила Варвара, она и подумать не могла, что супруг приготовил ей такой подарок на Новый год. Третьякова призналась, что когда увидела автомобиль с бантом, не смогла сдержать эмоций из-за его красоты и навзрыд заплакала.