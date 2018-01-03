АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны кулинарного шедевра месье Оливье: Создатель любимого народного салата унес изюминки настоящего рецепта в могилу
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Опубликованы рендеры первого кроссовера от Ferrari
В сети опубликовали изображения первого кроссовера итальянского бренда Ferrari. Автором рендеров является независимый дизайнер Клебер Сильва, он представил, как бы мог выглядеть кроссовер от Ferrari.

Опубликованы рендеры первого кроссовера от Ferrari


По словам автора рендеров, при создании изображений будущего кроссовера Ferrari он черпал вдохновение из нового Lamborghini Urus. При этом автомобиль получил характерный для Ferrari дизайн кузова, большие колёсные диски и расширенную решётку радиатора.

В течение нескольких лет ходят слухи о том, что бренд Ferrari намерен выпустить кроссовер. Предполагается, что выпуск представителя SUV-сегмента могло бы улучшить финансовые показатели итальянской компании. В конце 2017 года инсайдеры сообщили, что в планы руководства Ferrari действительно входит выпуск кроссовера. На эту новость поклонники бренда отреагировали неоднозначно.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 22:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вирус может лечить опухоли головного мозга путем
Геймеры назвали игры с самой отвратительной
Эксперты пытаются решить проблему уязвимости
Хакеры научились воровать пароли и логины через
Apple раньше срока приступила к бесплатной замене
Ученые: Появление первых животных на Земле не
Просмотреть все новости