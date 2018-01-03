Опубликованы рендеры первого кроссовера от Ferrari
В сети опубликовали изображения первого кроссовера итальянского бренда Ferrari. Автором рендеров является независимый дизайнер Клебер Сильва, он представил, как бы мог выглядеть кроссовер от Ferrari.
По словам автора рендеров, при создании изображений будущего кроссовера Ferrari он черпал вдохновение из нового Lamborghini Urus. При этом автомобиль получил характерный для Ferrari дизайн кузова, большие колёсные диски и расширенную решётку радиатора.
В течение нескольких лет ходят слухи о том, что бренд Ferrari намерен выпустить кроссовер. Предполагается, что выпуск представителя SUV-сегмента могло бы улучшить финансовые показатели итальянской компании. В конце 2017 года инсайдеры сообщили, что в планы руководства Ferrari действительно входит выпуск кроссовера. На эту новость поклонники бренда отреагировали неоднозначно.
По словам автора рендеров, при создании изображений будущего кроссовера Ferrari он черпал вдохновение из нового Lamborghini Urus. При этом автомобиль получил характерный для Ferrari дизайн кузова, большие колёсные диски и расширенную решётку радиатора.
В течение нескольких лет ходят слухи о том, что бренд Ferrari намерен выпустить кроссовер. Предполагается, что выпуск представителя SUV-сегмента могло бы улучшить финансовые показатели итальянской компании. В конце 2017 года инсайдеры сообщили, что в планы руководства Ferrari действительно входит выпуск кроссовера. На эту новость поклонники бренда отреагировали неоднозначно.
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Добавил: Алина Сегодня, 22:20