Опубликованы рендеры первого кроссовера от Ferrari

По словам автора рендеров, при создании изображений будущего кроссовера Ferrari он черпал вдохновение из нового Lamborghini Urus. При этом автомобиль получил характерный для Ferrari дизайн кузова, большие колёсные диски и расширенную решётку радиатора.В течение нескольких лет ходят слухи о том, что бренд Ferrari намерен выпустить кроссовер. Предполагается, что выпуск представителя SUV-сегмента могло бы улучшить финансовые показатели итальянской компании. В конце 2017 года инсайдеры сообщили, что в планы руководства Ferrari действительно входит выпуск кроссовера. На эту новость поклонники бренда отреагировали неоднозначно.