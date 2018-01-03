Елена Воробей поделилась с фанатами смешной фотографией

В комментарии к опубликованной фотографии Елена Воробей поздравила с наступившим Новым годом всех своих поклонников. Знаменитость пожелала фанатам прекрасного праздничного настроения и позитивного дня. Также артистка поинтересовалась у своих подписчиков, является ли она «уточкой», «воробьем» или «рыбкой».В конце своего праздничного поста Елена Воробей сообщила, что сейчас она едет на работу готовиться к своему сольному концерту, который состоится 3 января в КЗ Меридиан. Подписчики в свою очередь поблагодарили свою любимицу за хорошее настроение.