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Елена Воробей поделилась с фанатами смешной фотографией
Известная пародистка Елена Воробей на своей странице в Instagram выложила фотографию, где она была запечатлена со смешным выражением лица.

В комментарии к опубликованной фотографии Елена Воробей поздравила с наступившим Новым годом всех своих поклонников. Знаменитость пожелала фанатам прекрасного праздничного настроения и позитивного дня. Также артистка поинтересовалась у своих подписчиков, является ли она «уточкой», «воробьем» или «рыбкой».

Елена Воробей поделилась с фанатами смешной фотографией


В конце своего праздничного поста Елена Воробей сообщила, что сейчас она едет на работу готовиться к своему сольному концерту, который состоится 3 января в КЗ Меридиан. Подписчики в свою очередь поблагодарили свою любимицу за хорошее настроение.
Общество / ШоуБиз
Добавил: Кристина Вчера, 15:47
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