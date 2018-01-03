АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны кулинарного шедевра месье Оливье: Создатель любимого народного салата унес изюминки настоящего рецепта в могилу
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Свою «фирменную» грудь Анастасия Квитко едва уложила в декольте новогоднего платья
Модель Анастасия Квитко несколько шокировала подписчиков в Инстаграм своим откровенным нарядом на Новый год.

Свою «фирменную» грудь Анастасия Квитко едва уложила в декольте новогоднего платья


Снимок, сделанный в салоне лимузина в вечерне время, в определенном смысле шокировал интернет-публику, но большей частью привел ее в легкий восторг. Анастасия предстала со своей страничке в Инстаграм, облаченная в облегающее всю фигуру фиолетовое шелковое платье с глубоким разрезом в направлении бедер.

В соответствии со всеми законами оптики, глаза подписчиков фокусировались в первую очередь на груди Анастасии с подспудным вопросом, мол, как ей это удалось. Но если присмотреться внимательней, как раз по центру грудной клетки видим кольцо, как элемент упряжки, гарантирующий надежность удержания пышной груди в пределах праздничного платья.

На протяжении суток с момента публикации фотографии, она набрала рекордных на сегодня 185 тысяч «лайков» в Instagram и более трех тысяч комментариев. Восхищению поклонников почти нет предела.
Общество / ШоуБиз
Добавил: George21 Вчера, 17:54
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экспертами по кибербезопасности названы самые
Вирус может лечить опухоли головного мозга путем
Геймеры назвали игры с самой отвратительной
Эксперты пытаются решить проблему уязвимости
Хакеры научились воровать пароли и логины через
Apple раньше срока приступила к бесплатной замене
Просмотреть все новости