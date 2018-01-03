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Хейтеры считают, что лицо Виктории Романец стало выглядеть ужасно
Виктория Романец в огромном количестве размещает в Instagram фото и видео, а хейтеры уверены, что бывшая участница "Дома-2" становится с каждым днём всё страшнее.

В Instagram Stories появилась новая фотография прославленной телезвезды. Интернет-пользователи, ненавидящие 27-летнюю брюнетку, начали азартно писать в комментариях, что она выглядит просто ужасно: перекаченные ботоксом губы стали такими огромными, что теперь их не отличить от вареников, а лицо в целом стало гораздо менее привлекательным, чем раньше.

Хейтеры считают, что лицо Виктории Романец стало выглядеть ужасно

Впрочем, подобная критика со стороны интернет-пользователей, кажется, не сильно задевает Викторию, которая не сомневается в своей привлекательности, а поэтому даже и не собирается прекращать постить свои фотографии "пачками", раздражая ненавистников.

Как известно, Романец вместе со своим супругом Антоном Гусевым находится сейчас в Праге, где парочка встретила Новый год. Рождество Виктория отпразднует уже в России, а компанию ей составит мама и сестра. Также в планах у супругов отправиться в тёплые края, где продолжат наслаждаться новогодними каникулами и набираться сил перед новым рабочим сезоном.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 15:37
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