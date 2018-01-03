Хейтеры считают, что лицо Виктории Романец стало выглядеть ужасно

В Instagram Stories появилась новая фотография прославленной телезвезды. Интернет-пользователи, ненавидящие 27-летнюю брюнетку, начали азартно писать в комментариях, что она выглядит просто ужасно: перекаченные ботоксом губы стали такими огромными, что теперь их не отличить от вареников, а лицо в целом стало гораздо менее привлекательным, чем раньше.Впрочем, подобная критика со стороны интернет-пользователей, кажется, не сильно задевает Викторию, которая не сомневается в своей привлекательности, а поэтому даже и не собирается прекращать постить свои фотографии "пачками", раздражая ненавистников.Как известно, Романец вместе со своим супругом Антоном Гусевым находится сейчас в Праге, где парочка встретила Новый год. Рождество Виктория отпразднует уже в России, а компанию ей составит мама и сестра. Также в планах у супругов отправиться в тёплые края, где продолжат наслаждаться новогодними каникулами и набираться сил перед новым рабочим сезоном.