Археологи нашли в Кыргызстане "магический" амулет

В Алайской долине Кыргызстана обнаружены уникальные артефакты, возраст которых составляет 23 тысячи лет. Среди найденных предметов древних людей ножи, тёрки и украшения. Наибольший интерес для учёных представляет собой "магический" амулет, изготовленный из серпентина, а также заготовка для изготовления аналогичных изделий.Члены экспедиции сообщают также об обнаружении молочного зуба homo sapiens. Эта находка позволила определить возраст остальных артефактов. Считается, что амулет и бытовые предметы принадлежали древним людям, которые проживали на Тянь-Шане и Памире.