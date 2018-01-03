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Археологи нашли в Кыргызстане "магический" амулет
Российские археологи в ходе совместных раскопок с американскими коллегами нашли в Кыргызстане "магический амулет". Находка относится к временам ледникового периода и представляет собой подвеску из серпентина.

В Алайской долине Кыргызстана обнаружены уникальные артефакты, возраст которых составляет 23 тысячи лет. Среди найденных предметов древних людей ножи, тёрки и украшения. Наибольший интерес для учёных представляет собой "магический" амулет, изготовленный из серпентина, а также заготовка для изготовления аналогичных изделий.

Археологи нашли в Кыргызстане "магический" амулет


Члены экспедиции сообщают также об обнаружении молочного зуба homo sapiens. Эта находка позволила определить возраст остальных артефактов. Считается, что амулет и бытовые предметы принадлежали древним людям, которые проживали на Тянь-Шане и Памире.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 22:10
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