Археологи нашли в Кыргызстане "магический" амулет
Российские археологи в ходе совместных раскопок с американскими коллегами нашли в Кыргызстане "магический амулет". Находка относится к временам ледникового периода и представляет собой подвеску из серпентина.
В Алайской долине Кыргызстана обнаружены уникальные артефакты, возраст которых составляет 23 тысячи лет. Среди найденных предметов древних людей ножи, тёрки и украшения. Наибольший интерес для учёных представляет собой "магический" амулет, изготовленный из серпентина, а также заготовка для изготовления аналогичных изделий.
Члены экспедиции сообщают также об обнаружении молочного зуба homo sapiens. Эта находка позволила определить возраст остальных артефактов. Считается, что амулет и бытовые предметы принадлежали древним людям, которые проживали на Тянь-Шане и Памире.
В Алайской долине Кыргызстана обнаружены уникальные артефакты, возраст которых составляет 23 тысячи лет. Среди найденных предметов древних людей ножи, тёрки и украшения. Наибольший интерес для учёных представляет собой "магический" амулет, изготовленный из серпентина, а также заготовка для изготовления аналогичных изделий.
Члены экспедиции сообщают также об обнаружении молочного зуба homo sapiens. Эта находка позволила определить возраст остальных артефактов. Считается, что амулет и бытовые предметы принадлежали древним людям, которые проживали на Тянь-Шане и Памире.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 22:10