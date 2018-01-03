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Самой красивой гориллой в мире стал самец из японского зоопарка
Звание самой красивой гориллы в мире получил самец, проживающий в зоопарке Хигашияма, Япония. Животное поражает своим развитым телом и умением красиво фотографироваться.

Самец гориллы Шабани невероятно популярен в Японии. 19-летнее животное обрело свой новый дом в зоопарке Хигашияма в 2007 году, до этого горилла проживала в Африке. Шабани полюбили посетители зоопарка за его невероятную фотогеничность и умение принимать интересные позы. Особенно хорошо ему даётся задумчивый образ.

Самой красивой гориллой в мире стал самец из японского зоопарка


У самой красивой гориллы в мире есть даже своя армия фанатов. Самец отличается развитой мускулатурой, а также имеет ухоженную гладкую чёрную шерсть. Поклонники могут любоваться гориллой часами, а он старается не разочаровывать их и старательно позирует для фотографий.
dzen / В мире
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 17:39
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