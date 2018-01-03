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Смартфон Lenovo K320t стал первым смартфоном компании с экраном 18:9‍
Сегодня стало известно о презентации Lenovo K320t, который еще совсем недавно появился в базе TENAA, где частично рассекретили некоторые характеристики устройства. Производитель удивил публику тем, что выпустил первую модель с экраном при соотношении сторон 18:9.

В ближайшие несколько лет многие крупные производители смартфонов смогут представить свое видение на гаджеты с аналогичными параметрами экрана. Кроме того, размер дисплея составит 5,7 дюймов, чего вполне достаточно для комфортной работы с гаджетом. Наличие внутри устройства 4-ядерного процессора также является одной из положительных черт, заслуживающих внимания. Покупателям предложат приобрести Lenovo K320t с 2 гигабайтами оперативной памяти и 16 гигабайтами встроенной памяти. Кроме того, в продаже появится и улучшенная модификация с 3 гигабайтами оперативной памяти.

Смартфон Lenovo K320t стал первым смартфоном компании с экраном 18:9&#8205;


Каждая из комплектаций подразумевает наличие дополнительного слота для установки карты памяти. Что касается камера, то здесь используется 8-мегапиксельная основная камера, а также возможность делать селфи-снимки благодаря 2-мегапиксельному устройству. Установлено, что самая дорогая модификация обойдется клиентам по цене в 155 долларов, что вполне уместно для гаджета такого уровня.
Технологии
Добавил: maxran Вчера, 15:14
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