Смартфон Lenovo K320t стал первым смартфоном компании с экраном 18:9‍

В ближайшие несколько лет многие крупные производители смартфонов смогут представить свое видение на гаджеты с аналогичными параметрами экрана. Кроме того, размер дисплея составит 5,7 дюймов, чего вполне достаточно для комфортной работы с гаджетом. Наличие внутри устройства 4-ядерного процессора также является одной из положительных черт, заслуживающих внимания. Покупателям предложат приобрести Lenovo K320t с 2 гигабайтами оперативной памяти и 16 гигабайтами встроенной памяти. Кроме того, в продаже появится и улучшенная модификация с 3 гигабайтами оперативной памяти.Каждая из комплектаций подразумевает наличие дополнительного слота для установки карты памяти. Что касается камера, то здесь используется 8-мегапиксельная основная камера, а также возможность делать селфи-снимки благодаря 2-мегапиксельному устройству. Установлено, что самая дорогая модификация обойдется клиентам по цене в 155 долларов, что вполне уместно для гаджета такого уровня.