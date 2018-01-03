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Новосибирские учёные создали электронную пушку для лечения рака
Новосибирские учёные изобрели уникальную электронную пушку, которая будет использоваться в лечении рака. Высокочастотный метод повышает мощность установки, что делает её более эффективной в борьбе со злокачественными опухолями.

Учёные сообщают, что на данный момент электронная пушка для лечения рака проходит этап тестирование. Эффективность оборудования проверят на свободных электронах. Изобретатели намерены усовершенствовать систему транспортировки электронов. Ещё одной задачей специалистов является получить пучок, который подходил по всем параметрам для борьбы со злокачественными опухолями.

Новосибирские учёные создали электронную пушку для лечения рака


Учёные отмечают, что эффективность нового метода лечения рака возрастёт, если получится сформировать "сетку" из небольших рентгеновских пучков. Огромную роль играет правильно подобранная доза излучения. Действие электронной пушки уже тестировали на лабораторных животных, что позволило определить дозы, оптимальные для снижения уровня смертности.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 21:50
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