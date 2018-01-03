Mercedes-Benz G-Class нового поколения представят в Детройте 15 января

Как стало известно, интерьер автомобиля Mercedes-Benz G-Class будет представлен в двух вариантах. Более дорогая версия будет иметь кожаный салон, а торпеда получит отделку под дерево. Также в салоне появится большой сенсорный дисплей, на который будут выведены функции бортового компьютера и мультимедийной системы. Кресла в автомобиле будут оснащены системой подогрева и вентиляции, а также функцией массажа.Под капотом Mercedes-Benz G-Class будет установлен силовой агрегат объёмом 3,0 литра мощностью 295 лошадиных сил. Двигатель будет функционировать на пару с 7-ступенчатой «механикой», а более дорогая модификация получит автоматический вариатор.