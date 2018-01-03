В сети появилась петиция против новогоднего огонька на «России 1»

«Научитесь уважать телезрителя!». Так называется петиция, набравшая в Сети уже более пяти тысяч голосов, критикующая «закостенелость» новогоднего «Голубого огонька» на телеканале «Россия -1» с его повторяющимися из года в год персонажами, образами и даже шутками – пошлыми и двусмысленными.А что касается персоналий, то интернет-сообщество конкретно высказалось против, по меньшей мере, двоих главных героев – Филиппа Киркорова и Николая Баскова, «прописавшихся» на «Огоньке», как (по определению подписавшихся под петицией) на своей рекламной площадке.Автор протестной инициативы – блогер Вадим Манукян, который от себя написал, что люди уходят с этого телеканала, не ожидая здесь увидеть чего-то нового. Он призвал руководство «России-1» интересоваться мнением зрителей, проводить среди них опросы, приглашать в эфир молодые таланты.Из комментариев под петицией явствует, что телезрители считают вещание этого телеканала скудным, «мыльным».