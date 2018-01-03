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Дочь Александра Абдулова становится с возрастом его копией 
Единственная родная дочь Александра Абдулова – Евгения, родившаяся за девять месяцев до смерти российского известного актёра, все больше становится похожей на отца.

Дочь Александра Абдулова становится с возрастом его копией 

Девочка растет абсолютно не звездной. Женя не кичится тем, кем является её отец. По словам друзей семьи, девочка растет довольно артистичным ребенком. Женя в 2017 году снялась в первой своей ленте «Любовь и сакс» режиссера Аллы Суриковой.

Абдулов умер в 2008 году от страшной болезни - рака легких. Артисту на тот момент было пятьдесят четыре года. Пятого января его похоронили на московском Ваганьковском кладбище. Абдулов считается самым талантливейшим актером театра и кино своего поколения. Артист очень хорошо играл роли разных жанров.

Александру принесла популярность, сыгранная роль Медведя, в киноленте «Обыкновенное чудо». Абдулов за свою кинокарьеру сыграл сто ролей. Перед смертью актера наградили Орденом 4 степени «За заслуги перед Отечеством».
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 18:08
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