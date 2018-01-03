Дочь Александра Абдулова становится с возрастом его копией 

Девочка растет абсолютно не звездной. Женя не кичится тем, кем является её отец. По словам друзей семьи, девочка растет довольно артистичным ребенком. Женя в 2017 году снялась в первой своей ленте «Любовь и сакс» режиссера Аллы Суриковой.Абдулов умер в 2008 году от страшной болезни - рака легких. Артисту на тот момент было пятьдесят четыре года. Пятого января его похоронили на московском Ваганьковском кладбище. Абдулов считается самым талантливейшим актером театра и кино своего поколения. Артист очень хорошо играл роли разных жанров.Александру принесла популярность, сыгранная роль Медведя, в киноленте «Обыкновенное чудо». Абдулов за свою кинокарьеру сыграл сто ролей. Перед смертью актера наградили Орденом 4 степени «За заслуги перед Отечеством».