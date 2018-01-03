Дочь Александра Абдулова становится с возрастом его копией
Единственная родная дочь Александра Абдулова – Евгения, родившаяся за девять месяцев до смерти российского известного актёра, все больше становится похожей на отца.
Девочка растет абсолютно не звездной. Женя не кичится тем, кем является её отец. По словам друзей семьи, девочка растет довольно артистичным ребенком. Женя в 2017 году снялась в первой своей ленте «Любовь и сакс» режиссера Аллы Суриковой.
Абдулов умер в 2008 году от страшной болезни - рака легких. Артисту на тот момент было пятьдесят четыре года. Пятого января его похоронили на московском Ваганьковском кладбище. Абдулов считается самым талантливейшим актером театра и кино своего поколения. Артист очень хорошо играл роли разных жанров.
Александру принесла популярность, сыгранная роль Медведя, в киноленте «Обыкновенное чудо». Абдулов за свою кинокарьеру сыграл сто ролей. Перед смертью актера наградили Орденом 4 степени «За заслуги перед Отечеством».
Девочка растет абсолютно не звездной. Женя не кичится тем, кем является её отец. По словам друзей семьи, девочка растет довольно артистичным ребенком. Женя в 2017 году снялась в первой своей ленте «Любовь и сакс» режиссера Аллы Суриковой.
Абдулов умер в 2008 году от страшной болезни - рака легких. Артисту на тот момент было пятьдесят четыре года. Пятого января его похоронили на московском Ваганьковском кладбище. Абдулов считается самым талантливейшим актером театра и кино своего поколения. Артист очень хорошо играл роли разных жанров.
Александру принесла популярность, сыгранная роль Медведя, в киноленте «Обыкновенное чудо». Абдулов за свою кинокарьеру сыграл сто ролей. Перед смертью актера наградили Орденом 4 степени «За заслуги перед Отечеством».