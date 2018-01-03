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Российские жители чаще всего жалуются на косметологические услуги
Сотрудники Роспотребнадзора обнародовали информацию, чем российские жители недовольны в сфере медицины. Населению РФ больше всего не нравится плохое качество лекарств и навязывание косметических услуг.

Российские жители чаще всего жалуются на косметологические услуги

Специалисты Роспотребнадзора проводили анализ жалоб российских граждан в медицинской области. Как стало известно, люди разочарованы отсутствием лицензий, плохим качеством препаратов, пропагандой косметических услуг. Данные жалобы составляют 60 процентов от всех претензий населения РФ к здравоохранению. Около 23% российских жителей не устраивает предоставляемое платное лечение. Примерно 13% жителей рассказали про нарушение правовых требований. Около 4% сообщили касательно нехватки информации про медицинские препараты и исполнителей, которые предоставляют услуги.

За 11 месяцев прошлого года в Москве свыше 1 100 человек обратились с жалобами. Московские клиники имеют более качественный сервис.
Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:20
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