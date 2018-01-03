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Британская почта анонсировала выпуск марок, посвящённых "Игре престолов"
Британская почта анонсировала выпуск серии марок и альбомов, посвящённых популярному сериалу "Игра престолов". Лимитированная коллекция с почтовой продукцией, постерами и автографами актёров обойдётся коллекционерам в 100 долларов.

Согласно официальному сайту британской почты, цена коллекционных марок будет зависеть от номинала. Однако фанаты "Игр престола" уже могут узнать примерную цену марок - самый дешёвый комплект стоит 1,3 доллара. Тогда как лимитированная коллекция обойдётся в 100 долларов, а полный пак марок будет стоить 190 долларов.

Британская почта анонсировала выпуск марок, посвящённых "Игре престолов"


На марках будут изображены не только герои "Игр престолов", но и культовые предметы. Например, самой дорогой станет марка, на которой изображён знаменитый железный трон. Кроме того, можно будет приобрести марки с изображением волшебных существ. Специально к этой коллекции будет выпущен альбом. Ожидается, что марки появятся в продаже уже январе. Уже сейчас открыт предзаказ как самих марок, так и альбомов.
Культура
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 21:10
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