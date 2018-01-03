В Бельгии россиянка умерла после падения на катке

Сотрудники правоохранительных органов Западной Фландрии, Бельгия, сообщают о несчастном случае, в ходе которого пострадала россиянка. Женщина захотела покататься на катке в новогоднюю ночь, однако, в это время он был закрыт для посетителей. Это не остановило 43-летнюю гражданку РФ и её друзей - они всё же вышли на лёд. Катаясь, женщина не смогла удержать равновесие и упала, потеряв сознание. Бригада скорой помощи, прибывшая к месту происшествия, предложили пострадавшей госпитализацию, но, россиянка не захотела ехать в больницу.Тем же утром женщину нашли в номере отеля мёртвой. Врачи сообщают, что смерть произошла из-за кровоизлияния в мозг. Несмотря на чётко прослеживающуюся связь между полученной травмой головы и смертью, полиция всё же открыла расследование.