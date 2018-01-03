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Аглая Шиловская отпраздновала 25-летие
Аглая Шиловская, которую телезрители знают по ролям в кинолентах «Ке-ды», «В стиле jazz», второго января отметила двадцатипятилетие.

Аглая Шиловская отпраздновала 25-летие

Аглая Шиловская, являющаяся отечественной актрисой, отметила двадцатипятилетие. Артистка ещё в четыре года впервые вышла на сцену в Большом театре, вместе с Зурабом Соткилавой. После окончания школы Шиловская в пятнадцать лет экстерном поступила на актёрский факультет института им. Щукина. Дебютную роль Аглая сыграла в кинокомедии Станислава Говорухина под названием «В стиле JAZZ». Артистка также выступала в мюзиклах, участвовала в нескольких телешоу и пробовала попасть на «Голос 3».

Прошедший год стал для актрисы очень важным. Хоть в интервью Шиловская уверяла, что для нее штамп в паспорте не важен, она планировала замуж выйти после рождения ребенка. Однако в августе 2017 года Аглая расписалась с Федором Воронцовым.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:50
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