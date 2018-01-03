В Индии мужчина приобрёл Maruti Baleno под видом Mercedes-Benz A-Class
На территории индийского штата Керала конфисковали транспортное средство Maruti Baleno. Местные умелец данный автомобиль сделали схожим с более дорогой версией Mercedes-Benz A-Class.
Специалисты отмечают, что, другая задняя оптика, фирменные колеса, эмблемы Mercedes, новые бампера, а также ряд прочих хитростей сделали данное транспортное средство действительно похожим на версию Mercedes, под видом которого его успешно реализовали.
Стоит отметить, что подвох в данном случае был вскрыт, когда новоиспеченный обманутый владелец авто оформлял требуемые документы на транспортное средство.
Специалисты отмечают, что, другая задняя оптика, фирменные колеса, эмблемы Mercedes, новые бампера, а также ряд прочих хитростей сделали данное транспортное средство действительно похожим на версию Mercedes, под видом которого его успешно реализовали.
Стоит отметить, что подвох в данном случае был вскрыт, когда новоиспеченный обманутый владелец авто оформлял требуемые документы на транспортное средство.