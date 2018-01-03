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В Индии мужчина приобрёл Maruti Baleno под видом Mercedes-Benz A-Class
На территории индийского штата Керала конфисковали транспортное средство Maruti Baleno. Местные умелец данный автомобиль сделали схожим с более дорогой версией Mercedes-Benz A-Class.

В Индии мужчина приобрёл Maruti Baleno под видом Mercedes-Benz A-Class

Специалисты отмечают, что, другая задняя оптика, фирменные колеса, эмблемы Mercedes, новые бампера, а также ряд прочих хитростей сделали данное транспортное средство действительно похожим на версию Mercedes, под видом которого его успешно реализовали.

Стоит отметить, что подвох в данном случае был вскрыт, когда новоиспеченный обманутый владелец авто оформлял требуемые документы на транспортное средство.
dzen / В мире
Добавил: tantan61 Вчера, 15:55
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