В США авиарейс отменили из-за попавшей на борт самолета крысы

В аэропорту Окленда к вылету готовился «Боинг-737». Вдруг кто-то из сотрудников борт-команды заметил грызуна, забежавшего по трапу в салон самолета. Команде было дано задание грызуна найти и обезвредить, но люди так и не справились с задачей.Тогда было принято решение авиарейс отменить, а 110 пассажиров попросили добраться до пункта назначения на другом лайнере.На борт «Боинга» вызвали службу по уничтожению вредителей. В скором времени специалисты проведут полную проверку воздушного судна, чтобы выявить возможные повреждения, нанесенные крысой.