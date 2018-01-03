АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны кулинарного шедевра месье Оливье: Создатель любимого народного салата унес изюминки настоящего рецепта в могилу
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

В США авиарейс отменили из-за попавшей на борт самолета крысы
В США проникшая на борт лайнера крыса стала причиной отмены рейса.
В США авиарейс отменили из-за попавшей на борт самолета крысы


В аэропорту Окленда к вылету готовился «Боинг-737». Вдруг кто-то из сотрудников борт-команды заметил грызуна, забежавшего по трапу в салон самолета. Команде было дано задание грызуна найти и обезвредить, но люди так и не справились с задачей.

Тогда было принято решение авиарейс отменить, а 110 пассажиров попросили добраться до пункта назначения на другом лайнере.

На борт «Боинга» вызвали службу по уничтожению вредителей. В скором времени специалисты проведут полную проверку воздушного судна, чтобы выявить возможные повреждения, нанесенные крысой.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 20:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вирус может лечить опухоли головного мозга путем
Геймеры назвали игры с самой отвратительной
Эксперты пытаются решить проблему уязвимости
Хакеры научились воровать пароли и логины через
Apple раньше срока приступила к бесплатной замене
Ученые: Появление первых животных на Земле не
Просмотреть все новости