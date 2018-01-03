В США авиарейс отменили из-за попавшей на борт самолета крысы
В США проникшая на борт лайнера крыса стала причиной отмены рейса.
В аэропорту Окленда к вылету готовился «Боинг-737». Вдруг кто-то из сотрудников борт-команды заметил грызуна, забежавшего по трапу в салон самолета. Команде было дано задание грызуна найти и обезвредить, но люди так и не справились с задачей.
Тогда было принято решение авиарейс отменить, а 110 пассажиров попросили добраться до пункта назначения на другом лайнере.
На борт «Боинга» вызвали службу по уничтожению вредителей. В скором времени специалисты проведут полную проверку воздушного судна, чтобы выявить возможные повреждения, нанесенные крысой.
В аэропорту Окленда к вылету готовился «Боинг-737». Вдруг кто-то из сотрудников борт-команды заметил грызуна, забежавшего по трапу в салон самолета. Команде было дано задание грызуна найти и обезвредить, но люди так и не справились с задачей.
Тогда было принято решение авиарейс отменить, а 110 пассажиров попросили добраться до пункта назначения на другом лайнере.
На борт «Боинга» вызвали службу по уничтожению вредителей. В скором времени специалисты проведут полную проверку воздушного судна, чтобы выявить возможные повреждения, нанесенные крысой.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 20:40