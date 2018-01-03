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Учёные: Пройдено полпути к созданию искусственных сперматозоидов
Учёные из Кембриджского университета работают над созданием технологий, которые помогут навсегда побороть бесплодие. Специалисты планируют создавать искусственных сперматозоидов из клеток донора.

Согласно статистике, 15% супружеских пар сталкиваются с бесплодием. В 30% случаев эта проблема вызвана неспособностью организма, вырабатывать активные сперматозоиды. Навсегда побороть бездетность может технология выращивания искусственных сперматозоидов. Учёные уже проделали половину пути в этом направлении - они научились преобразовывать обычные фибробласты в стволовые клетки.

Учёные: Пройдено полпути к созданию искусственных сперматозоидов


Для того чтобы получить искусственные сперматозоиды, научным сотрудникам необходимо научиться управлять развитием полученных стволовых клеток. Два года назад успеха в этом направлении достигли учёные из Китая. В ходе эксперимента на мышах им удалось получить потомство из эмбриональных стволовых клеток. Однако повторить опыт на людях пока не удаётся.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 20:30
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