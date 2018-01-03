Учёные: Пройдено полпути к созданию искусственных сперматозоидов

Согласно статистике, 15% супружеских пар сталкиваются с бесплодием. В 30% случаев эта проблема вызвана неспособностью организма, вырабатывать активные сперматозоиды. Навсегда побороть бездетность может технология выращивания искусственных сперматозоидов. Учёные уже проделали половину пути в этом направлении - они научились преобразовывать обычные фибробласты в стволовые клетки.Для того чтобы получить искусственные сперматозоиды, научным сотрудникам необходимо научиться управлять развитием полученных стволовых клеток. Два года назад успеха в этом направлении достигли учёные из Китая. В ходе эксперимента на мышах им удалось получить потомство из эмбриональных стволовых клеток. Однако повторить опыт на людях пока не удаётся.