В Мексике крокодил утащил под воду ребенка

По сообщениям мексиканских ведомств, 1 января семейство проводило время на одном из пляжей городка. Внезапно из воды метнулась в их сторону рептилия и, схватив ребенка, потащила в лагуну поблизости.В настоящее время отряды спасателей и добровольцев вышли на поиски мальчика. Шансы найти его живым тают с каждой минутой, однако власти города заверяют, что поиски продолжатся до тех пор, пока пострадавшего не найдут.