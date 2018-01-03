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В Мексике крокодил утащил под воду ребенка
В мексиканском Пинотепа-Насьональ на речном пляже ребенка 12-ти лет крокодил затащил в воду.
В Мексике крокодил утащил под воду ребенка


По сообщениям мексиканских ведомств, 1 января семейство проводило время на одном из пляжей городка. Внезапно из воды метнулась в их сторону рептилия и, схватив ребенка, потащила в лагуну поблизости.

В настоящее время отряды спасателей и добровольцев вышли на поиски мальчика. Шансы найти его живым тают с каждой минутой, однако власти города заверяют, что поиски продолжатся до тех пор, пока пострадавшего не найдут.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 15:45
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