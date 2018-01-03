Черные дыры контролируют процесс формирования звезд в массивных галактиках

Таким образом, было установлено, что активность действия черной дыры напрямую связана с процессом звездообразования. С помощью метода спектроскопии и вычислительных способов астрофизики получили данные о длине световых волн, которые помогли разобраться в этом явлении.Так теперь сообщается, что звезды в галактиках развиваются в зависимости от скорости развития скопления.