155-килограммовая Тесс Холидей решила оголиться после родов

Американская актриса и модель Тесс Холидей, имеющая 32 года от рождения и полтора центнера от Всемирной палаты мер и весов, опубликовала в Іnstagram сэлфи-снимок, на котором обливается слезами, жалуясь на тяготы жизни.Девушка объяснила, что в какой-то момент почувствовала усталость от своего материнства. Так и написала, что устала быть матерью (имеет двоих детей).Что ж, на кого из нас, бывало, не наваливает депрессия. И Тесс правильно сделала, что облегчила душу, поделившись наболевшим с окружающими, пусть даже и виртуальными. С психотерапевтической точки зрения - это правильно.Очевидно, что такой прием возымел позитивное действие: через пару дней Тесс уже в однозначно позитивном расположении духа, разместила игривое видео, где она, освобождаясь от халата, остается в нижнем белье.Кстати, целеустремленности Тесс Холидей можно только позавидовать. Будучи тучной от рождения, она с самого детства мечтала стать моделью, несмотря на насмешки даже со стороны родственников.