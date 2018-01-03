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Пэрис Хилтон стала невестой
Тридцатишестилетняя Пэрис Хилтон в рамках Instagram сообщила радостную новость, что она выходит замуж.

Пэрис Хилтон стала невестой

Избранником Хилтон стал Крис Зилка, который является американским актером с русскими корнями. Артист сделал Пэрис предложение в очень романтичной обстановке, перед которой актриса не смогла устоять. Хилтон и Зилка вместе уже на протяжении двух лет. Пара вместе посещает разные мероприятия. Артистка настолько влюблена в своего молодого человека, что даже видит его отцом своих детей.

Крис сделал предложение актрисе на склоне горы. Молодой человек встал на колено и преподнес возлюбленной бриллиантовое кольцо в платиновой оправе. Эту сцену запечатлели знакомые влюбленных. Пэрис сразу же поделилась публикациями в социальной сети. Хилтон поведала своим фанатам, что это один из самых романтичных моментов в ее жизни. Артистка сказала, что она самая счастливая девушка в мире.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:40
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