Пэрис Хилтон стала невестой

Избранником Хилтон стал Крис Зилка, который является американским актером с русскими корнями. Артист сделал Пэрис предложение в очень романтичной обстановке, перед которой актриса не смогла устоять. Хилтон и Зилка вместе уже на протяжении двух лет. Пара вместе посещает разные мероприятия. Артистка настолько влюблена в своего молодого человека, что даже видит его отцом своих детей.Крис сделал предложение актрисе на склоне горы. Молодой человек встал на колено и преподнес возлюбленной бриллиантовое кольцо в платиновой оправе. Эту сцену запечатлели знакомые влюбленных. Пэрис сразу же поделилась публикациями в социальной сети. Хилтон поведала своим фанатам, что это один из самых романтичных моментов в ее жизни. Артистка сказала, что она самая счастливая девушка в мире.