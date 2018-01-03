АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны кулинарного шедевра месье Оливье: Создатель любимого народного салата унес изюминки настоящего рецепта в могилу
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Ученые смогли ускорить рост сельскохозяйственных культур
Группой исследователей разработан способ быстрого выращивания сельскохозяйственных культур. Описанный в издании Nature Plants метод позволит значительно ускорить развитие фермерских угодий.

Ученые смогли ускорить рост сельскохозяйственных культур


Метод заключается в использовании помещения и искусственного освещения. Таким образом, по методу парника растения начинают развиваться быстрее, при этом увеличенная продолжительность «дня» для сельскохозяйственных культур также очень важна. По данным ученых, всего за 2 месяца специалисты смогли собрать урожай пшеницы. Отсюда следует, что данным способом можно получать до шести урожаев, тогда как обычным методом можно вырастить лишь два.

По словам ученого Бранда Вулффа, данная методика позволит выращивать более здоровую пшеницу, а также другие сельскохозяйственные культуры. При этом выделяется очень важный фактор – возможность контроля процесса выращивания.

Эту технологию также применяли для ячменя, гороха, нута и рапса.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вирус может лечить опухоли головного мозга путем
Геймеры назвали игры с самой отвратительной
Эксперты пытаются решить проблему уязвимости
Хакеры научились воровать пароли и логины через
Apple раньше срока приступила к бесплатной замене
Ученые: Появление первых животных на Земле не
Просмотреть все новости