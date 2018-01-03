Ученые смогли ускорить рост сельскохозяйственных культур

Метод заключается в использовании помещения и искусственного освещения. Таким образом, по методу парника растения начинают развиваться быстрее, при этом увеличенная продолжительность «дня» для сельскохозяйственных культур также очень важна. По данным ученых, всего за 2 месяца специалисты смогли собрать урожай пшеницы. Отсюда следует, что данным способом можно получать до шести урожаев, тогда как обычным методом можно вырастить лишь два.По словам ученого Бранда Вулффа, данная методика позволит выращивать более здоровую пшеницу, а также другие сельскохозяйственные культуры. При этом выделяется очень важный фактор – возможность контроля процесса выращивания.Эту технологию также применяли для ячменя, гороха, нута и рапса.