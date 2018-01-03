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Курс валют на 30.12.2017

Московская биржа открыла первые торги текущего года
Московская биржа сегодня открывает первые торги, начавшиеся в 2018 году. Экономические мероприятия проведут также четвёртого и пятого января. С шестого по восьмое января на бирже планируются выходные.

Московская биржа открыла первые торги текущего года

Московская биржа в эти новогодние праздники будет функционировать по абсолютно отдельному графику. В 2018 году самые первые торги начались сегодня. Они будут наблюдаться в рамках популярных рынков депозитов, срочного, фондового, драгоценных металлов, основного рынка валют. На рынке драгоценных металлов, а также основном рынке валют торги проведут по существующим инструментам. При этом исключением являются сделки, имеющие дату выполнения обязательств непосредственно в день, когда они заключаются. Не будет также сделок своп, про этого говорится в рамках ресурса Московской биржи.

Курс денежных единиц останется до 9 января на прежнем уровне. С 30 декабря доллар стоит 57,6 рублей. Евро реализуют за 68,87 рублей.
Экономика / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:50
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