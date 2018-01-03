Новый внедорожник Jeep Wagoneer запечатлели фотошпионы

Как сообщают инсайдеры, новый внедорожник будет выпускаться в двух модификациях – одна стандартная, другая с удлинённой колёсной базой, которая получит название Grand Wagoneer. Разработчики намерены в конструкции применять алюминий, это заметно снизит массу автомобиля.Внедорожник Jeep Wagoneer разработчики вывели на тесты под плотным камуфляжным покрытием, однако некоторые особенности автомобиля можно рассмотреть. Отмечается, что прототип имеет сходство с Jeep Grand Commander для китайского рынка.Официальная презентация Jeep Wagoneer ожидается в 2020 году. По словам инсайдеров, цена «топовой» версии внедорожника составит примерно 140 000 долларов.