Новый внедорожник Jeep Wagoneer запечатлели фотошпионы
Внедорожник Jeep Wagoneer нового поколения запечатлели фотошпионы во время дорожных тестов. Тестовый прототип нового автомобиля Jeep Wagoneer ещё далёк от серийного исполнения, но некоторые черты внешнего дизайна уже завершены.
Как сообщают инсайдеры, новый внедорожник будет выпускаться в двух модификациях – одна стандартная, другая с удлинённой колёсной базой, которая получит название Grand Wagoneer. Разработчики намерены в конструкции применять алюминий, это заметно снизит массу автомобиля.
Внедорожник Jeep Wagoneer разработчики вывели на тесты под плотным камуфляжным покрытием, однако некоторые особенности автомобиля можно рассмотреть. Отмечается, что прототип имеет сходство с Jeep Grand Commander для китайского рынка.
Официальная презентация Jeep Wagoneer ожидается в 2020 году. По словам инсайдеров, цена «топовой» версии внедорожника составит примерно 140 000 долларов.
Как сообщают инсайдеры, новый внедорожник будет выпускаться в двух модификациях – одна стандартная, другая с удлинённой колёсной базой, которая получит название Grand Wagoneer. Разработчики намерены в конструкции применять алюминий, это заметно снизит массу автомобиля.
Внедорожник Jeep Wagoneer разработчики вывели на тесты под плотным камуфляжным покрытием, однако некоторые особенности автомобиля можно рассмотреть. Отмечается, что прототип имеет сходство с Jeep Grand Commander для китайского рынка.
Официальная презентация Jeep Wagoneer ожидается в 2020 году. По словам инсайдеров, цена «топовой» версии внедорожника составит примерно 140 000 долларов.
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Добавил: Алина Сегодня, 19:20