Алёна Бабенко станцевала в телесериале «Сальса»

Бабенко сказала, что «Сальса» это искренний сериал. Он показывает, что жизнь может за секунду кардинально поменяться, как и случилось с её героиней, которая увлеклась одноименным танцем. Актриса заявила, что осознала всю чувственность, и страсть сальсы только когда просмотрела видео, отснятое в Доминиканской республике.Творцы сериала утверждают, что он сумел передать историю о предательстве и любви, человеческих взаимоотношениях, при этом неистовой страсти танца. Героиня, которую играет Бабенко, достигла высот в банковском бизнесе. Но встреча с мужчиной, который увлекался сальсой, кардинально поменяла её жизнь.