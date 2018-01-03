Примадонна назвала продюсера Макса Фадеева «стареющим неудачником»

Алла Борисовна написала, что Фадеев ворчит как стареющий неудачник. Примадонна просит талантливого продюсера лично все менять, а не критиковать, если у него множество претензий к отечественному новогоднему огоньку. Также певица заявила, что ей очень нравится творчество Макса Фадеева. Она назвала его гением.Продюсер не впервые критикует российские новогодние огоньки. Вот и в этот раз музыкант посчитал, что обещания руководства ТВ, как обычно, сводятся лишь к тому, что они всё поменяют и предоставят телезрителям совсем другую картину. Прокомментировать новогодние телешоу Макс Фадеев попросил своих преданных поклонников.