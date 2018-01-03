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Примадонна назвала продюсера Макса Фадеева «стареющим неудачником»
Алла Пугачева в рамках Instagram сказала, что Макс Фадеев «стареющий неудачник». У Примадонны вырвалась данная фраза вследствие критики продюсера касательно российского новогоднего огонька.

Примадонна назвала продюсера Макса Фадеева «стареющим неудачником»

Алла Борисовна написала, что Фадеев ворчит как стареющий неудачник. Примадонна просит талантливого продюсера лично все менять, а не критиковать, если у него множество претензий к отечественному новогоднему огоньку. Также певица заявила, что ей очень нравится творчество Макса Фадеева. Она назвала его гением.

Продюсер не впервые критикует российские новогодние огоньки. Вот и в этот раз музыкант посчитал, что обещания руководства ТВ, как обычно, сводятся лишь к тому, что они всё поменяют и предоставят телезрителям совсем другую картину. Прокомментировать новогодние телешоу Макс Фадеев попросил своих преданных поклонников.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 15:12
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