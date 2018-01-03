Мужчинам больше нравятся блондинки, чем брюнетки

В издании Daily Mail появились детали исследования. Так мужчинам предоставили 110 снимков женщин со светлыми и темными волосами. При этом все девушки были повернуты к фотографу спиной. В итоге большая часть респондентов отдала предпочтение девушкам-блондинкам, поскольку посчитали их более молодыми и привлекательными. По мнению ученых это связано с тем, что волосы с возрастом начинают темнеть, а молодые наоборот являются светлыми.Как бы там ни было, но вот опять большая часть мужчин, не хотела бы заводить с блондинками семьи, поскольку они считают, что эти девушки являются легкомысленными. В этом плане в лидерах оказались шатенки и брюнетки.