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Мужчинам больше нравятся блондинки, чем брюнетки
Исследователи из Аугсбургского университета штата Миннесота провели эксперимент, в рамках которого изучали наиболее привлекательных женщин для мужчин. Таким образом, большинство представителей мужского пола любят блондинок.

Мужчинам больше нравятся блондинки, чем брюнетки


В издании Daily Mail появились детали исследования. Так мужчинам предоставили 110 снимков женщин со светлыми и темными волосами. При этом все девушки были повернуты к фотографу спиной. В итоге большая часть респондентов отдала предпочтение девушкам-блондинкам, поскольку посчитали их более молодыми и привлекательными. По мнению ученых это связано с тем, что волосы с возрастом начинают темнеть, а молодые наоборот являются светлыми.

Как бы там ни было, но вот опять большая часть мужчин, не хотела бы заводить с блондинками семьи, поскольку они считают, что эти девушки являются легкомысленными. В этом плане в лидерах оказались шатенки и брюнетки.
Наука / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:50
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