Дочь Трампа провела новогоднюю ночь с наследником империи Playboy

В США желтая пресса обсуждает присутствие дочери президента страны Дональда Трампа Тиффани на новогодней вечеринке Playboy у Купера Хефнера – сына недавно умершего Хью Хефнера – основателя журнала и издательской компании «Playboy Enterprises».Тиффани Трамп с самого ее прибытия на вечеринку окружил вниманием и чуть ли не отеческой заботой сын бывшего основателя и владельца компании Playboy Хью Хефнера Купер. Он ходил за 24-летней наследницей Трампа буквально по пятам. Присутствующие модели журнала отошли для него на третий план.Тиффани, в свою очередь, не отвергала такого внимания, оно ей льстило, что и видно из опубликованных фотографий.Судя из того, что дочь президента США, учась на юридическом факультете, частенько появляется на подиумах и страницах глянцевых журналов в ипостаси модели, карьера юриста ей не грозит.Кроме того, она еще видит себя и певицей.Интересно, что в 1990 году Дональд Трамп со своей тогдашней женой Марли Мейплс присутствовали на подобном мероприятии у Хью Хефнера.