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Дочь Трампа провела новогоднюю ночь с наследником империи Playboy
В США желтая пресса обсуждает присутствие дочери президента страны Дональда Трампа Тиффани на новогодней вечеринке Playboy у Купера Хефнера – сына недавно умершего Хью Хефнера – основателя журнала и издательской компании «Playboy Enterprises».

Дочь Трампа провела новогоднюю ночь с наследником империи Playboy


Тиффани Трамп с самого ее прибытия на вечеринку окружил вниманием и чуть ли не отеческой заботой сын бывшего основателя и владельца компании Playboy Хью Хефнера Купер. Он ходил за 24-летней наследницей Трампа буквально по пятам. Присутствующие модели журнала отошли для него на третий план.

Тиффани, в свою очередь, не отвергала такого внимания, оно ей льстило, что и видно из опубликованных фотографий.
Судя из того, что дочь президента США, учась на юридическом факультете, частенько появляется на подиумах и страницах глянцевых журналов в ипостаси модели, карьера юриста ей не грозит.
Кроме того, она еще видит себя и певицей.

Интересно, что в 1990 году Дональд Трамп со своей тогдашней женой Марли Мейплс присутствовали на подобном мероприятии у Хью Хефнера.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: George21 Вчера, 19:00
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