Ученые назвали главные опасности постоянного недосыпания

Вполне возможно, что после этого у человека будет развиваться болезнь Альцгеймера. При этом ученые отмечают, что даже если этот недуг считается старческим, опасаться его стоит и в молодом возрасте. Напомним, что при этой болезни человек теряет способность к запоминанию, а также к обучению. Пока что ученые не могут изучить природу накопления бета-амилоидов в уставшем мозгу.Специалисты проводили испытание восьми человек, возраст которых был в пределах 30-60 лет. Их разделили на группы. Первой дали возможность спать нормально, вторая группа спать не имела права, а людям из третьей давали препарат, который увеличивает продолжительность медленной фазы сна. Оказалось, что у второй группы людей было обнаружено увеличенное количество белка бета-амилоида и такие же результаты были у тех, кто заработал болезнь Альцгеймера в молодом возрасте.Также по данным ученых из-за недосыпа можно стать шизофреником или же зависимым от алкоголя.