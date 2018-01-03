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Ученые назвали главные опасности постоянного недосыпания
Американские специалисты из Школы медицины при Университете Вашингтона в Сент-Луисе утверждают, что хронический недосып способен привести к тяжелым последствиям. Так накопленный белок бета-амилоид в мозге способствует разрушению мозговых клеток.

Ученые назвали главные опасности постоянного недосыпания


Вполне возможно, что после этого у человека будет развиваться болезнь Альцгеймера. При этом ученые отмечают, что даже если этот недуг считается старческим, опасаться его стоит и в молодом возрасте. Напомним, что при этой болезни человек теряет способность к запоминанию, а также к обучению. Пока что ученые не могут изучить природу накопления бета-амилоидов в уставшем мозгу.

Специалисты проводили испытание восьми человек, возраст которых был в пределах 30-60 лет. Их разделили на группы. Первой дали возможность спать нормально, вторая группа спать не имела права, а людям из третьей давали препарат, который увеличивает продолжительность медленной фазы сна. Оказалось, что у второй группы людей было обнаружено увеличенное количество белка бета-амилоида и такие же результаты были у тех, кто заработал болезнь Альцгеймера в молодом возрасте.

Также по данным ученых из-за недосыпа можно стать шизофреником или же зависимым от алкоголя.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 18:30
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