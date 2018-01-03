Внедорожник Renault Koleos получил роскошную версию Initiale Paris
В Великобритании начали принимать предварительные заказы на внедорожник Renault Koleos в модификации Initiale Paris. Стоимость базовой версии автомобиля Renault Koleos на британском рынке составит от 25 500 фунтов стерлингов.
Новый внедорожник Renault Koleos построен на платформе CMF C/D, на которой также создавались модели Nissan X-Trail и Renault Espace. Базовая модификация Renault Koleos оснащена двигателем dCi объёмом 1,6 литра мощностью 130 лошадиных сил. Более дорогая версия под капотом имеет силовой агрегат ёмкостью 2,0 литра производительностью 175 «лошадей», он комплектуется фирменной системой полного привода.
Модификация Renault Koleos Initiale Paris предлагается по цене от 36 700 фунтов стерлингов. Она отличается кожаной отделкой салона, мультимедийным центром с дисплеем диагональю 8,7 дюймов, панорамной крышей, премиальной аудиосистемой Bose и светодиодной оптикой.
Новый внедорожник Renault Koleos построен на платформе CMF C/D, на которой также создавались модели Nissan X-Trail и Renault Espace. Базовая модификация Renault Koleos оснащена двигателем dCi объёмом 1,6 литра мощностью 130 лошадиных сил. Более дорогая версия под капотом имеет силовой агрегат ёмкостью 2,0 литра производительностью 175 «лошадей», он комплектуется фирменной системой полного привода.
Модификация Renault Koleos Initiale Paris предлагается по цене от 36 700 фунтов стерлингов. Она отличается кожаной отделкой салона, мультимедийным центром с дисплеем диагональю 8,7 дюймов, панорамной крышей, премиальной аудиосистемой Bose и светодиодной оптикой.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 18:20