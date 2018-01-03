Ученые предрекают исчезновение какао-бобов к 2050 году

Таким образом, на данный момент генные инженеры работают над созданием новых генов CRISPR, которые можно будет применить в сельском хозяйстве. В частности это касается и какао-бобов. При этом стоит напомнить, что поставка этого пищевого сырья осуществляется из Ганы и Кот-д’Ивуара, где климатологи прогнозируют наступление сухого и жаркого климата в течение последующих трех десятилетий.К тому же ученые считают, что модифицированные какао-бобы станут еще дешевле вследствие того, что их можно будет выращивать и в других засушливых регионах. На данный момент они растут лишь в районах лесов, где есть стабильная температура и остаточная влажность.