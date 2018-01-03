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Ученые предрекают исчезновение какао-бобов к 2050 году
Ученые считают, что к 2050 году на планете полностью исчезнут какао-бобы, поскольку через несколько десятилетий на Земле наступит сухой и жаркий климат. При этом специалисты пытаются разработать новые генетически модифицированные бобы, которые смогут противостоять жестокому типу погодных условий.

Ученые предрекают исчезновение какао-бобов к 2050 году


Таким образом, на данный момент генные инженеры работают над созданием новых генов CRISPR, которые можно будет применить в сельском хозяйстве. В частности это касается и какао-бобов. При этом стоит напомнить, что поставка этого пищевого сырья осуществляется из Ганы и Кот-д’Ивуара, где климатологи прогнозируют наступление сухого и жаркого климата в течение последующих трех десятилетий.

К тому же ученые считают, что модифицированные какао-бобы станут еще дешевле вследствие того, что их можно будет выращивать и в других засушливых регионах. На данный момент они растут лишь в районах лесов, где есть стабильная температура и остаточная влажность.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 18:10
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