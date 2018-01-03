Ученые предрекают исчезновение какао-бобов к 2050 году
Ученые считают, что к 2050 году на планете полностью исчезнут какао-бобы, поскольку через несколько десятилетий на Земле наступит сухой и жаркий климат. При этом специалисты пытаются разработать новые генетически модифицированные бобы, которые смогут противостоять жестокому типу погодных условий.
Таким образом, на данный момент генные инженеры работают над созданием новых генов CRISPR, которые можно будет применить в сельском хозяйстве. В частности это касается и какао-бобов. При этом стоит напомнить, что поставка этого пищевого сырья осуществляется из Ганы и Кот-д’Ивуара, где климатологи прогнозируют наступление сухого и жаркого климата в течение последующих трех десятилетий.
К тому же ученые считают, что модифицированные какао-бобы станут еще дешевле вследствие того, что их можно будет выращивать и в других засушливых регионах. На данный момент они растут лишь в районах лесов, где есть стабильная температура и остаточная влажность.
Таким образом, на данный момент генные инженеры работают над созданием новых генов CRISPR, которые можно будет применить в сельском хозяйстве. В частности это касается и какао-бобов. При этом стоит напомнить, что поставка этого пищевого сырья осуществляется из Ганы и Кот-д’Ивуара, где климатологи прогнозируют наступление сухого и жаркого климата в течение последующих трех десятилетий.
К тому же ученые считают, что модифицированные какао-бобы станут еще дешевле вследствие того, что их можно будет выращивать и в других засушливых регионах. На данный момент они растут лишь в районах лесов, где есть стабильная температура и остаточная влажность.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 18:10