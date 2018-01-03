Американские ученые разработали терапию для лечения рака

Помимо мозга, данная методика подходит для проведения терапии при поражении центральной нервной системы. При этом отмечается, что в новой методике назначения противораковой терапии есть три варианта лечения. Первый заключается в том, чтобы применять препарат только на стабильной стадии протекания болезни. Под этот пункт попадают лекарства, которые с малой долей вероятности произведут желаемый эффект.При высокой степени вероятности благоприятного воздействия на течение болезни врачи советуют применять такой препарат при любом состоянии пациента. Если у медиков еще нет научных данных о препарате, то такое лекарство лучше не применять до предварительных исследований.