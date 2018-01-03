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Американские ученые разработали терапию для лечения рака
Американские специалисты из Колорадского университета в Боулдере разработали инструкции по проведению терапии против рака. Методика лечения онкологии предназначена для пациентов, которые страдают от злокачественных образований в головном мозге.

Американские ученые разработали терапию для лечения рака


Помимо мозга, данная методика подходит для проведения терапии при поражении центральной нервной системы. При этом отмечается, что в новой методике назначения противораковой терапии есть три варианта лечения. Первый заключается в том, чтобы применять препарат только на стабильной стадии протекания болезни. Под этот пункт попадают лекарства, которые с малой долей вероятности произведут желаемый эффект.

При высокой степени вероятности благоприятного воздействия на течение болезни врачи советуют применять такой препарат при любом состоянии пациента. Если у медиков еще нет научных данных о препарате, то такое лекарство лучше не применять до предварительных исследований.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:00
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