На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла высотой 6 км
На Камчатке из жерла вулкана Ключевской был выброс пепла, высота которого составляет шесть километров. Соответствующее событие зарегистрировано третьего января специалистами группы реагирования Камчатки.
О данном событии указывается в отчете камчатской группы реагирования на случаи вулканических извержений вулканов. В сообщении отмечается, что вулкана Ключевской произвел выброс пепла, при этом высота столба составляет шесть километров. Расширение шлейфа составило сорок километров в сторону юго-востока.
Центр по вопросам критических ситуаций при управлении министерства по чрезвычайным ситуациям РФ по Камчатскому краю сообщает, что в населенных пунктах распространения пеплового шлейфа нет.
О данном событии указывается в отчете камчатской группы реагирования на случаи вулканических извержений вулканов. В сообщении отмечается, что вулкана Ключевской произвел выброс пепла, при этом высота столба составляет шесть километров. Расширение шлейфа составило сорок километров в сторону юго-востока.
Центр по вопросам критических ситуаций при управлении министерства по чрезвычайным ситуациям РФ по Камчатскому краю сообщает, что в населенных пунктах распространения пеплового шлейфа нет.
Происшествия
Добавил: tantan61 Вчера, 17:50