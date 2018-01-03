АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны кулинарного шедевра месье Оливье: Создатель любимого народного салата унес изюминки настоящего рецепта в могилу
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла высотой 6 км
На Камчатке из жерла вулкана Ключевской был выброс пепла, высота которого составляет шесть километров. Соответствующее событие зарегистрировано третьего января специалистами группы реагирования Камчатки.

На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла высотой 6 км

О данном событии указывается в отчете камчатской группы реагирования на случаи вулканических извержений вулканов. В сообщении отмечается, что вулкана Ключевской произвел выброс пепла, при этом высота столба составляет шесть километров. Расширение шлейфа составило сорок километров в сторону юго-востока.

Центр по вопросам критических ситуаций при управлении министерства по чрезвычайным ситуациям РФ по Камчатскому краю сообщает, что в населенных пунктах распространения пеплового шлейфа нет.
Происшествия
Добавил: tantan61 Вчера, 17:50
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экспертами по кибербезопасности названы самые
Вирус может лечить опухоли головного мозга путем
Геймеры назвали игры с самой отвратительной
Эксперты пытаются решить проблему уязвимости
Хакеры научились воровать пароли и логины через
Apple раньше срока приступила к бесплатной замене
Просмотреть все новости