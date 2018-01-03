На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла высотой 6 км

О данном событии указывается в отчете камчатской группы реагирования на случаи вулканических извержений вулканов. В сообщении отмечается, что вулкана Ключевской произвел выброс пепла, при этом высота столба составляет шесть километров. Расширение шлейфа составило сорок километров в сторону юго-востока.Центр по вопросам критических ситуаций при управлении министерства по чрезвычайным ситуациям РФ по Камчатскому краю сообщает, что в населенных пунктах распространения пеплового шлейфа нет.