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Ученые: Препарат от диабета помогает при болезни Альцгеймера
Британские учёные установили, что лекарственный препарат, влияющий на три генетических отдела роста, является очень эффективным в борьбе с опасной болезнью Альцгеймера. Суть в том, что для препарата целевым является лечение диабета.

Ученые: Препарат от диабета помогает при болезни Альцгеймера

Британские учёные заявили, что клинические эксперименты, проводимые с использованием прошлой вариации препарата, показали, что он в действительности может оказывать людям помощь. Это в особенности касается людей, страдающих от психических расстройств. Эксперты смогли получить доказательства, что новая вариация рассматриваемого препарата может использоваться для борьбы с болезнью Альцгеймера.

Учёные деятели недавно установили, что болезнь Альцгеймера в некоторых случаях может стать заразной. Дело в том, что бляшки бета-амилоида, уничтожающие нервные окончания в человеческом организме, становятся частью иммунной врожденной системы.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 17:30
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