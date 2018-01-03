Ученые: Препарат от диабета помогает при болезни Альцгеймера

Британские учёные заявили, что клинические эксперименты, проводимые с использованием прошлой вариации препарата, показали, что он в действительности может оказывать людям помощь. Это в особенности касается людей, страдающих от психических расстройств. Эксперты смогли получить доказательства, что новая вариация рассматриваемого препарата может использоваться для борьбы с болезнью Альцгеймера.Учёные деятели недавно установили, что болезнь Альцгеймера в некоторых случаях может стать заразной. Дело в том, что бляшки бета-амилоида, уничтожающие нервные окончания в человеческом организме, становятся частью иммунной врожденной системы.