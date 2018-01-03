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Уфологи разглядели на Луне голову собаки
Уфологи смогли разглядеть на поверхности Луны голову собаки. Так в кратере Бюрги А оказался облик чихуахуа.

Уфологи разглядели на Луне голову собаки


Стоит отметить, что фотография была сделана космической станцией НАСА. О находке было написано на сайте ToDay News Ufa. Лунный орбитальный модуль запечатлел этот вид с высоты, поэтому вполне возможно, что голова этой собаки на Луне может простираться на 10 метров в поперечнике.

Сообщается, что кратер Бюрги А расположен в западной части спутника Земли, при этом на видимой его стороне. Известно, что это углубление было создано ударом астероида. Потоки лавы, которые видно по краям образования, свидетельствуют о том, что столкновение двух объектов было очень сильным, раз расплавило лунную породу.

Эксперт считает, что собака является лунной породой под названием анортозит. Уфологи же уверены в том, что на Луне захоронена настоящая собака.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 17:20
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