Уфологи разглядели на Луне голову собаки
Уфологи смогли разглядеть на поверхности Луны голову собаки. Так в кратере Бюрги А оказался облик чихуахуа.
Стоит отметить, что фотография была сделана космической станцией НАСА. О находке было написано на сайте ToDay News Ufa. Лунный орбитальный модуль запечатлел этот вид с высоты, поэтому вполне возможно, что голова этой собаки на Луне может простираться на 10 метров в поперечнике.
Сообщается, что кратер Бюрги А расположен в западной части спутника Земли, при этом на видимой его стороне. Известно, что это углубление было создано ударом астероида. Потоки лавы, которые видно по краям образования, свидетельствуют о том, что столкновение двух объектов было очень сильным, раз расплавило лунную породу.
Эксперт считает, что собака является лунной породой под названием анортозит. Уфологи же уверены в том, что на Луне захоронена настоящая собака.
Стоит отметить, что фотография была сделана космической станцией НАСА. О находке было написано на сайте ToDay News Ufa. Лунный орбитальный модуль запечатлел этот вид с высоты, поэтому вполне возможно, что голова этой собаки на Луне может простираться на 10 метров в поперечнике.
Сообщается, что кратер Бюрги А расположен в западной части спутника Земли, при этом на видимой его стороне. Известно, что это углубление было создано ударом астероида. Потоки лавы, которые видно по краям образования, свидетельствуют о том, что столкновение двух объектов было очень сильным, раз расплавило лунную породу.
Эксперт считает, что собака является лунной породой под названием анортозит. Уфологи же уверены в том, что на Луне захоронена настоящая собака.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 17:20