Учёные выяснили, кому больше вредит алкоголь

Норвежскими учёными был проведён ряд статистических исследований, в ходе которых участвовали свыше 200 тысяч норвежцев. Данные люди предоставляли информацию про своё состояние здоровья, вредные привычки, социальный статус. Стоит отметить, что эта информация фиксировалась на протяжении полувека. Через пятьдесят лет эксперты сделали выводы, показавшие, что употребление алкоголя имеет разный эффект на состояние организма бедных и богатых людей.По заявлению экспертов, бедные люди по большому счёту являются более подверженными риску развития атеросклероза и инфарктов. Вместе с этим эта социальная группа потребляла меньшее количество алкоголя, в сравнении с богатыми людьми.