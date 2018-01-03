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Марина Африкантова перепугала Сеть своими огромными морщинами
Марина Африкантова, настоящий возраст которой всё никак не могут угадать зрители, предполагая, что уж тридцать-то проектной блондинке точно есть, перепугала Интернет новым стоп-кадр, сделанным в ходе одного из выпусков новогоднего ток-шоу.

На снимке фолловеров ужаснули глубокие морщины девушки, и кому-то даже показалось, что они больше, чем у матери телезвезды Татьяны Владимировны. При этом некоторые пользователи Сети, ознакомившиеся с фото, решили, что Марине вполне может быть и больше сорока, хоть и выглядит такая точка зрения для её поклонников просто абсурдной.

Марина Африкантова перепугала Сеть своими огромными морщинами

Не обошлось, конечно, и без комментариев ярых фанатов возлюбленной Романа Капаклы, не сомневающихся, что стоп-кадр смущает только из-за своего неудачного ракурса, в связи с чем и Марина кажется более взрослой.

В рамках реалити-шоу Африкантова не единожды пыталась построить любовь. Самым запоминающимся романом девушку наградил Андрей Чуев, чуть не забравший её в жёны. В последний момент, как известно, она отказалась идти с с ним к алтарю, что стало причиной огромного скандала.

Марина Африкантова перепугала Сеть своими огромными морщинами

В данный момент Африкантова состоит в отношениях с юным атлетом Романом Капаклы на периметре.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:40
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