Марина Африкантова перепугала Сеть своими огромными морщинами

На снимке фолловеров ужаснули глубокие морщины девушки, и кому-то даже показалось, что они больше, чем у матери телезвезды Татьяны Владимировны. При этом некоторые пользователи Сети, ознакомившиеся с фото, решили, что Марине вполне может быть и больше сорока, хоть и выглядит такая точка зрения для её поклонников просто абсурдной.Не обошлось, конечно, и без комментариев ярых фанатов возлюбленной Романа Капаклы, не сомневающихся, что стоп-кадр смущает только из-за своего неудачного ракурса, в связи с чем и Марина кажется более взрослой.В рамках реалити-шоу Африкантова не единожды пыталась построить любовь. Самым запоминающимся романом девушку наградил Андрей Чуев, чуть не забравший её в жёны. В последний момент, как известно, она отказалась идти с с ним к алтарю, что стало причиной огромного скандала.В данный момент Африкантова состоит в отношениях с юным атлетом Романом Капаклы на периметре.