Мотор от Ferrari LaFerrari выставлен на продажу за 16,8 млн рублей

На сайте eBay недавно появилось объявление о продаже двигателя V12 от спорткара Ferrari LaFerrari. За мотор продавец хочет выручить 285 000 долларов, что по актуальному курсу эквивалентно 16 800 000 рублей. Стоит отметить, что за эту стоимость можно приобрести суперкар другой модели.Мотор V12 от Ferrari LaFerrari имеет ёмкость 6,3 литра и мощность в 800 лошадиных сил. Двигатель, выставленный на продажу, имеет пробег всего 322 км. Данный агрегат комплектовался с электрическим мотором, но его не продают.Продавец двигателя также предлагает купить у него итальянский производительный спорткар Ferrari 458 Special, за который покупатели дают 55 000 долларов. При этом продавец обещает потенциальному покупателю мотора сделать скидку.