Аналитики рассказали, как бы могла развиваться война между Россией и США

Считается, что российское командование будет избегать прямых военных столкновений, поэтому стоит рассчитывать на ведение точечных ударов оборонительными ракетными системами. Исследователи считают, что вследствие некоторых проблем с обычным вооружением российская армия будет воздействовать на противника без прямого контакта. Таким образом, стоит ожидать точечных ударов. Так Москва сможет контролировать ход событий войны. При этом американские специалисты выделяют ядерное вооружение РФ в качестве главной ударной силы.Аналитики RAND характеризуют российскую армию как оборонительную, но также они уверены в ее способности вести наступательные боевые действия вблизи своих границ или заграницей.