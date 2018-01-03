У Шанхая при крушении судна пропали без вести 10 человек

Второго января у берега торгового порта Шанхая затонул грузовой траулер. На борту судна находились тринадцать членов экипажа. Троих человек удалось спасти, остальные десять считаются пропавшими без вести. СМИ сообщает, что корабль перевозил пять тысяч тонн стали. Крушение произошло при столкновении с другим грузовым кораблем. Сейчас ведётся поисково-спасательная операция, где задействовано много поисковых ресурсов.Раньше сообщалось, что спасательный корабль «Преданный» пришёл на помощь судну «Юго-Восток-1». Траулер потерял ход у камчатских берегов. Аналогичный инцидент случился с судном "Виктория-1", у которого на винт намотались рыболовецкие снасти. На помощь обоим траулерам пришли другие судна. В обоих случаях пострадавших не было обнаружено.