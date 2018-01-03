Умер китайский доктор, отработав смену 18 часов без перерыва
В Китае на рабочем месте умер врач. Женщина, по имени Чжао Бянсян, проработав восемнадцать часов без перерыва, упала и скончалась. В Китае на рабочем месте из-за «истощения» ежегодно умирают около шестисот тысяч человек.
На рабочем месте умер доктор. Данный инцидент произошел двадцать девятого декабря в китайской провинции Шаньси. Сорокатрёхлетняя женщина, совершив обход больных, упала и потеряла сознание. Коллеги констатировали смерть Чжао Бянсян, которая наступила через сердечную недостаточность.
В Китае на рабочем месте из-за «истощения» ежегодно умирают около шестисот тысяч человек. По мнению специалистов, это все происходит через завышенные требования к рабочим и ухудшение состояния здоровья жителей Китая.
На рабочем месте умер доктор. Данный инцидент произошел двадцать девятого декабря в китайской провинции Шаньси. Сорокатрёхлетняя женщина, совершив обход больных, упала и потеряла сознание. Коллеги констатировали смерть Чжао Бянсян, которая наступила через сердечную недостаточность.
В Китае на рабочем месте из-за «истощения» ежегодно умирают около шестисот тысяч человек. По мнению специалистов, это все происходит через завышенные требования к рабочим и ухудшение состояния здоровья жителей Китая.
В мире / Происшествия
Добавил: tantan61 Вчера, 16:15