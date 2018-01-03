Участник "Дома-2" Алексей Чайчиц удивил себя и зрителей, влюбившись в Лизу Триандафилиди

Прежде Триандафилиди призналась, что уже даже познакомила Чайчица со своей дочкой Владой, однако не говорила ребёнку, что бородатый мужчина скоро может стать для неё не просто проектным ухажёром, а женихом. Теперь же и сам пленительный силач чувствует к бывшей возлюбленной Романа Гриценко настоящую любовь.Как объяснила Лиза, Алексей стал не только заботиться о ней с удвоенной силой, но и ревновать ко всем остальным парням. При этом особенно сильно девушку брюнет ревнует к Гриценко. И это не так уж и удивляет, учитывая тот факт, что когда-то Триандафилиди уже бросала его ради этого юноши. К слову, больше Чайчиц не позволит этому произойти. По крайней мере, как видит эту ситуацию Лиза, проектный атлет сильно старается для этого.Такой разворот событий прилично удивил всех зрителей, потому что ещё совсем недавно Чайчиц уверял, что не испытывает к Триандафилиди даже влюблённости, а о любви вообще речи не идёт, так как гламурная красотка уже не раз показала себя с плохой стороны.