На автомобильном салоне в Детройте могут дебютировать Corvette C8 и Ford Mustang Shelby GT500

Мероприятие должно пройти в Cobo Centre до 16 января в закрытом режиме. Свободный доступ запланирован на 20 января. Аналитиками отмечается, что во время автосалона будут показаны практически все авто, которые демонстрировали в Лос-Анджелесе. В Детройте презентуют современные эксклюзивные автомобили для североамериканского внутреннего авторынка. Среди премьер нужно выделить Lexus Flagship SUV, Infiniti Sedan, VW Jetta. Большую часть в данном случае составляют кроссоверы и седаны.Среди премьер также значатся Corvette C8, Ford Mustang Shelby GT500 новой генерации, несколько внедорожников/грузовиков, среди которых Chevrolet Silverado и Mercedes-Benz G-Class новой версии. Имеется информация, что Corvette C8 получил четырёхлитровый мотор с турбонаддувом, который способен генерировать 700 лошадиных сил.