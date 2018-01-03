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Ольга Жарикова из "Дома-2" мечтает спеть дуэтом с Ольгой Бузовой
Недавно заселившаяся в "Дом-2" Ольга Жарикова рассказала о своей мечте спеть дуэтом с главной звездой телестройки Ольгой Бузовой.

23-летняя девушка разоткровенничалась, признавшись, что в последние годы жизнь её превратилась в скучную рутину, она даже боялась надеяться на светлое будущее. Затем на её пути возник "Дом-2", что стало поворотным моментом. Телепроект стал для Ольги глотком свежего воздуха, принёсшим с собой что-то новое и интересное.

Ольга Жарикова из "Дома-2" мечтает спеть дуэтом с Ольгой Бузовой

Жарикова хочет создать крепкую семью, и к данному вопросу собирается подойти с максимальной серьёзностью. Она надеется, что на проекте ей удастся добиться намеченной цели. Кстати, девушка пришла конкретно к Андрею Денисову, который ей очень нравится.

Кроме того, уроженка Санкт-Петербурга имеет ещё одну мечту - спеть дуэтом со своей землячкой, уже неплохо себя зарекомендовавшей в качестве эстрадной исполнительницы, Ольгой Бузовой. Жарикова надеется, что в 2018 году эта мечта осуществится.

А своим подписчикам, число которых с появлением на "Доме-2" увеличивается с каждым днём, Жарикова пожелала провести новогодние праздники в тёплом кругу семьи.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:02
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