В России будут готовить акванавтов
В российской армии появятся акванавты-спасатели, которые будут погружаться на глубину до 400 метров. В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России утверждают, что новая программа подготовки направлена на возвращение такой военной специальности как водолазы-глубоководники.
Таким образом, в сообщении ведомства было указано, что для работы над этой программой собрано представителей от экспедиционного аварийно-спасательного отряда ВМФ РФ и научно-исследовательского института спасания и подводных технологий.
Специалисты заявляют, что подготовка акванавтов для погружения на глубину 400 метров и больше будет проводиться с использованием специального подводного комплекса ГВК. На воду его спустят с борта спасательного судна «Игорь Белоусов».
Стоит отметить, что прошедшей осенью представители спасательного подразделения ВМФ РФ провели успешную тренировку с погружением на глубину 317 метров.
Таким образом, в сообщении ведомства было указано, что для работы над этой программой собрано представителей от экспедиционного аварийно-спасательного отряда ВМФ РФ и научно-исследовательского института спасания и подводных технологий.
Специалисты заявляют, что подготовка акванавтов для погружения на глубину 400 метров и больше будет проводиться с использованием специального подводного комплекса ГВК. На воду его спустят с борта спасательного судна «Игорь Белоусов».
Стоит отметить, что прошедшей осенью представители спасательного подразделения ВМФ РФ провели успешную тренировку с погружением на глубину 317 метров.
Политика
Добавил: Роман Мирный Вчера, 15:45