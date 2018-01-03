В России будут готовить акванавтов

Таким образом, в сообщении ведомства было указано, что для работы над этой программой собрано представителей от экспедиционного аварийно-спасательного отряда ВМФ РФ и научно-исследовательского института спасания и подводных технологий.Специалисты заявляют, что подготовка акванавтов для погружения на глубину 400 метров и больше будет проводиться с использованием специального подводного комплекса ГВК. На воду его спустят с борта спасательного судна «Игорь Белоусов».Стоит отметить, что прошедшей осенью представители спасательного подразделения ВМФ РФ провели успешную тренировку с погружением на глубину 317 метров.