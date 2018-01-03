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Найден способ похудения без физических упражнений
Ученые из Сингапура изобрели новый способ похудения, при этом за основу не берется физическая активность. Таким образом, на помощь теперь может прийти специальный пластырь, который превращает белую жировую ткань в бурую.

Найден способ похудения без физических упражнений


Изобретение сингапурских медиков представляет собой ткань, которая имеет внутри специальные иглы. Когда пластырь наносится на кожу, он высвобождает эти иглы, при этом саму ткань можно снять. Иглы остаются под кожей и выпускают внутри смесь адренорецепторов Бета-3 и гормона трийодтиронина. Вещество изменяет белую жировую ткань на бурую.

Стоит отметить, что бурая жировая ткань в отличие от белой имеет более быстрый обмен веществ, поэтому энергию организму она отдает тоже быстрее. Белые жировые отложения хранят запасы энергии на перспективу, поэтому под кожей они могут оставаться долго.

Сообщается, что уже через неделю применения пластыря вес подопытных начал заметно снижаться, хотя количество лекарства в отличие от других способов лечения ожирения было меньшим.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 15:30
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